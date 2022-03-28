Rusya-Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'da

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki diplomatik girişimleri sonucu Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın İstanbul’da bir araya geliyor.

Heyetlerin toplantısı 29 Mart Salı günü saat 10:30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.