Ramazan'da nasıl beslenmeli?

Ramazan ayında oruç tutmanın etkisiyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi mide-bağırsak problemlerinin görülme sıklığı artabiliyor. Uzman Diyetisyen Tuğçe Gençel, ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

"YEMEK YEME SÜRESİNİ UZATMAK GEREKİYOR"

"Öğün sayısının azalması ve öğünler arası açlık süresinin uzun olmasından kaynaklı, boş mideye bir anda yüklenmek ve çok hızlı yemek, bazı sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabilir. Bu nedenle; hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ağrısına engel olmak için yemek yeme süresini uzatmak ilk dikkat etmemiz gereken noktadır" diyor.

"YEMEK YERKEN SU TÜKETMEYİN"

"Su tüketimi çok önemlidir. İftar ile sahur arasında en az 1,5-2 litre (8-10 bardak) su tüketmeye özen gösterelim. Su tüketimini yemek esnasında yapılmamalı. Yemekle su içmek, mide asidini seyrelttiğinden ve mide kapasitesini zorladığı için sindirim sistemi problemlerine yol açabilir. Bu anlamda aralarda su içmek daha doğru olacaktır. Suyun yanı sıra iftarda çorba, ayran, yoğurt, şekersiz komposto tüketimi de bize kaliteli sıvı desteği sağlamaktadır" dedi.

"SAHURA KALKMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Sahurda, tok tutan, lif ve su oranı yüksek, düşük glisemik indeksli, kaliteli enerji sağlayan, uykuya yeniden geçişte problem yaratmayacak besinleri tüketmek gerekiyor. Kızartma, hamur işleri, tatlı, gazlı içecekler, çok tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulması lazım. Yumurta, kaliteli protein içeriği sayesinde tok tutar"

"İFTARDA YEMEK ARASINDA 15 DAKİKA MOLA"

"İftar açılırken bir anda boş mideye yüklenmek ve ağır yiyeceklerle açılış yapmak yanlıştır. 1-2 bardak su ile açılış yapabilirsiniz. Limonlu su veya ev yapımı elma sirkeli su ile orucunuzu açmanız mide asidini arttırarak sindirimi kolaylaştırır. Akabinde 1-2 adet hurma veya zeytin tüketebilirsiniz ve 1 kâse hafif bir çorba ile devam edebilirsiniz. Bu aşamada, uzun süre açlık sonrası mideyi dinlendirmek ve olası sindirim sistemi problemlerinden korunmak için 15-20 dakika mola vermek önemlidir"

"İFTARDAN SONRA BİR PORSİYON MEYVE"

"İftardan sonra ara öğün yapmak zorunda değilsiniz. Ancak, ara öğün ihtiyacınız olursa iftardan 2 saat sonra, 1 kâse yoğurt/ kefir/ çiğ kuruyemiş (fındık, badem, ceviz vb.) yanında 1 porsiyon taze meyve tüketebilirsiniz. Alternatif olarak meyveli tarçınlı yoğurtlu kâse/ kefirli meyveli smoothie/ fit ev yapımı meyve tatlıları veya tarifler ve haftada 1 günü geçmemek koşuluyla sütlü tatlı veya dondurma tüketebilirsiniz"

"RAMAZAN AYI BOYUNCA LİF ALIMI KABIZLIĞI ÖNLÜYOR"

Ramazan sürecinde iştah kontrolünü sağlamak ve kabızlığı önlemek için lif alımı çok önemli olduğunu belirtenUzman Diyetisyen Tuğçe Gençel, "Kırmızı pancar, avokado, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bal kabağı, çiğ kuruyemişler, öğütülmüş keten tohumu gibi besinlere sofranızda yer vermeniz gerekiyor" dedi.