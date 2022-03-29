29 Mar 2022 - 21:55- Gündem

10 bin sağlık personeli için KPSS sonuçları açıklandı

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ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
10 bin sağlık personeli için KPSS sonuçları açıklandı mask
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ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından 15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçlara, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden bugün itibariyle (29 Mart Salı) TC kimlik numaraları ve şifrelerle erişilebileceği bildirildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

 

29 Mar 2022 - 21:55 - Gündem

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