10 bin sağlık personeli için KPSS sonuçları açıklandı

ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından 15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçlara, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden bugün itibariyle (29 Mart Salı) TC kimlik numaraları ve şifrelerle erişilebileceği bildirildi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.