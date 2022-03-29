TÜSİAD Ankara yeni binasına taşındı! TÜSİAD Ankara Temsilciliği Nerde?

ANKARA (İGFA) - TÜSİAD Ankara Temsilciliği'nin yeni binasının açılış töreni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyetin katılımı ile gerçekleşti.

2000 yılından beri faaliyette olan Ankara Temsilciği'nin yeni binası toplantı salonları kapasitesiyle TÜSİAD'ın Ankara'daki etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Ankara'da karar alıcılar, siyasetçiler ve kamu kurumları ile istişare süreçlerine katkı sağlayacak yeni temsilcilik binasında TÜSİAD'ın görüş belgeleri, raporları Ankara merkezli etkinlikler ile tanıtılacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD olarak Ankara'da politika yapıcılarla istişareyi en yüksek seviyede tutmak amacıyla yaptığımız bu yatırım çerçevesinde, çok uzun yıllardır Ankara'da olan temsilciliğimizi daha geniş bir alana taşıdıklarını belirterek, "Yeni binamızda düzenleyeceğimiz etkinlikler ve toplantılar ile TÜSİAD'ın ürettiği görüş ve raporları Ankara'da daha sık paylaşmayı; karar alıcılar, siyaset ve kamu kurumları temsilcileri ile bilgi-görüş alışverişi kapasitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.