Çankaya Belediyesi üç ayrı bölgede iftar çadırı kuracak! İşte İftar Yerleri...

Pandemi nedeniyle 2 yıldır iftar çadırı kurmayan Çankaya Belediyesi, halk sağlığını koruyacak tedbirleri alarak bu yıl Ramazan Ayı'nda Türközü, Öveçler ve Cebeci bölgelerinde iftar çadırı kuracak.

Alper Taşdelen: “Bu yıl yine sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmaktır. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum.”

Çankaya Belediyesinin tarihinde bir ilk olarak hayata geçirdiği ve 2014 yılından bu yana kurduğu iftar çadırları bugüne kadar yüz binlerce vatandaşı konuk etti. Bu yıl Başkentlilerle aynı sofrada buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Çankaya Belediyesi, Türközü, Cebeci ve Öveçler’de iftar çadırı kuracak.

YENİDEN KAVUŞUYORUZ

2014 yılından bu yana kurdukları iftar çadırlarına 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle ara verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızla iki yıl aradan sonra tekrar Ramazan sofralarında buluşacağız. Pandemi birçok insanımızı ekonomik olarak derinden etkiledi. Pandemi süresince tüm halkımızın maddi manevi yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Halk Kart, gıda yardımları, kışlık giyecek yardımları gibi desteklerimizle halkımızın yanında oluyoruz. Üniversite öğrencilerimize ücretsiz akşam yemeği desteği veriyoruz. Sınavlara hazırlıkta ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu yıl yine sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmaktır. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK YERLER

Cebeci Bölgesi : Kutlugün Sokak, Cebeci Camii Yanı

Türközü Bölgesi : Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı

Öveçler Bölgesi : Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi