Bakan Yanık: 'Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik'

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde kadın kooperatiflerinin önemli bir potansiyel sunduğunu belirterek, 81 İl müdürlüğümüz koordinasyonunda oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettiklerini söyledi. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Yanık, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Kadınların artık karar alma mekanizmalarından akademiye, siyasetten spora her alanda çok daha görünür olduklarını ifade eden Bakan Yanık, 2002 Genel Seçimlerinde TBMMdeki kadın milletvekili sayısının 24, kadın temsil oranının yüzde 4,4 iken; 23 Kasım 2021 itibarıyla TBMMdeki kadın milletvekili sayısının 101, temsil oranının ise yüzde 17,35e yükseldiğini kaydetti.

Bakan Derya Yanık, "Bakanlık olarak Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla kadın girişimciliği alanında farklı faaliyetler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. 81 İl müdürlüğümüz koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk. Çalışma grupları ile 831 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 40 bin kişiye ulaştık. 380 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin Eylül ayında başlatıldığını anımsatan Bakan Yanık, 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi,

bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, 2021 yılında konukevinden hizmet alan bin 655 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken, bu kurslara katılan 321 kadını ise işe yerleştirme mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.