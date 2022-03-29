29 Mar 2022 - 21:58- Gündem

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 1 Aralık 2021'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 1 Nisan Cuma günü sona eriyor.
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor mask
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ANKARA (İGFA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona eriyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza kesiliyor.

29 Mar 2022 - 21:58 - Gündem

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Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor mask
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor
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