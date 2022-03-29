Diyanet Açıkladı! Ramazan'da Camilerde Teravih Namazı Kılınacak Mı 2022? Bu Sene Teravih Namazı Kılınacak Mı?

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuşan Erbaş, bu ramazanda teravih namazlarının camide kılınacağını duyurdu.

Ramazan ayının çocukların inanç, ibadet ve merhamet eğitimi için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz, çocuklarımızla güzel, gençlerimizle anlamlıdır" dedi.

"Ebeveynler olarak bizlere düşen, çocuklarımızı bu ayın feyzinden ve camilerimizin manevi atmosferinden azamî derecede istifade ettirmenin gayreti içinde olmaktır" diyen Erbaş, "Onları, İslam’ın hayat veren ve insanı güzelleştiren ilkeleriyle buluşturmaya katkı sağlayacak ortamlar hazırlamaktır. Bu sebeple sahurun bereketini, orucun lezzetini ve iftarın sevincini bizzat tatmaları için çocuklarımızı gençlerimizi teşvik edelim, destekleyelim. Vakit namazlarında, teravihlerde, mukabelelerde camilerimizi çocuklarımızla şenlendirelim. Birlikte ibadet etmenin güzelliğini tatsınlar. Zihin ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair tatlı hatıralar biriktirsinler" diye konuştu.

Erbaş, salgın dolayısıyla iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarımızı camilerimizde cemaatle birlikte kılınacağını söyledi.