Müjdeli Haber! Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izinleri 2 ay uzatıldı

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, açık cezaevlerindeki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.