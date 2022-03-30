Alışverişin Kalbi, Ulus Hali!

Başkan Balcı, esnaflarla sohbet etti, istek ve ihtiyaçları dinledi. Başkan Balcı "Ulus Hali yıllardır, Ankara'da hesaplı alışverişin kalbinin attığı yerdir. Bizi büyük bir sıcaklıkla ağırlayan, yakın ilgi gösteren esnaf kardeşlerimize teşekkür ederiz.
Taze ve kaliteli ürünleri, güler yüzlü esnaflarıyla farkını ortaya koyan Ulus Hali'nde herkes, aradığı ürünleri ucuza bulabilir. Herkesi Ulus Hali’nden alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.
HEM KALİTELİ, HEM UCUZ
Başkan Balcı, mekanın tarihi önemine de vurgu yaptı. Balcı "Ulus Hali hepimizin çocukluğu demek, gerçek Ankara demek, Ankaralıların geçmişi demek... Bu nedenle buraya sahip çıkmak, esnaf kardeşlerimize destek vermek hepimizin görevi... Bizler sıkça Ulus bölgesini ziyaret ediyoruz, esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Keyifli sohbetler gerçekleştiriyor, Ulus Halini daha da canlandırmak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.