Japon Firması Rotayı OSTİM'e Çevirdi!

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OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), Japon lastik üreticisi Sumitomo Rubber Industies LTD’nin Türkiye’de Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO) ortaklığında üretim yapan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, lastik üretiminde kullanılan makine ve ekipman parçalarının ülkemizden tedariği konusunda KOSGEB öncülüğünde yerlileştirme çalışmalarına başladı.