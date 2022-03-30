30 Mar 2022 - 09:25- Gündem G: 30 Mar 2022 - 09:26

Japon Firması Rotayı OSTİM'e Çevirdi!

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Türkiye’den tedarik konusunda yerlileştirme açılımı yapan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, KOSGEB’in öncülüğünde İŞİM’in organizasyonuyla OSTİM’deki üreticilerle Ürün Yerlileştirme İkili İş Birliği Görüşmeleri gerçekleştirdi.
Japon Firması Rotayı OSTİM'e Çevirdi! mask
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OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), Japon lastik üreticisi Sumitomo Rubber Industies LTD’nin Türkiye’de Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO) ortaklığında üretim yapan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, lastik üretiminde kullanılan makine ve ekipman parçalarının ülkemizden tedariği konusunda KOSGEB öncülüğünde yerlileştirme çalışmalarına başladı. 

 

30 Mar 2022 - 09:25 - Gündem

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