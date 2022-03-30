A Millilerimiz İtalya'ya Mağlup Oldu!

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynadığı özel maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
KONYA (İGFA) - Dünya Kupası şansını kaybeden Milli Takım, Konya’da hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı konuk etti.
Konya’da oynanan hazırlık maçında A Millilerimiz 3-2 kaybetti. Daha önce İtalya ile oynadığı 14 maçın 10’unda sahadan mağlup ayrılıp 4 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, son Avrupa şampiyonu unvanlı rakibini tarihinde hiç mağlup edemedi.
İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Bryan Cristante, 39. dakikada Giacomo Raspadorive 69. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.
Türkiye'nin gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun’dan geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.