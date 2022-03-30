30 Mar 2022 - 09:42- Spor G: 30 Mar 2022 - 09:44

A Millilerimiz İtalya'ya Mağlup Oldu!

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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynadığı özel maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

A Millilerimiz İtalya'ya Mağlup Oldu! mask
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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynadığı özel maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

KONYA (İGFA) - Dünya Kupası şansını kaybeden Milli Takım, Konya’da hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı konuk etti.

Konya’da oynanan hazırlık maçında A Millilerimiz 3-2 kaybetti. Daha önce İtalya ile oynadığı 14 maçın 10’unda sahadan mağlup ayrılıp 4 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, son Avrupa şampiyonu unvanlı rakibini tarihinde hiç mağlup edemedi.

İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Bryan Cristante, 39. dakikada Giacomo Raspadorive 69. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Türkiye'nin gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun’dan geldi.

30 Mar 2022 - 09:42 - Spor

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