30 Mar 2022 - 09:46- Yaşam G: 30 Mar 2022 - 09:47

Yurtta Bugün Hava Nasıl? 30 Mart Hava Durumu...

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre İç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yurtta Bugün Hava Nasıl? 30 Mart Hava Durumu... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

30 Mar 2022 - 09:46 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yurtta Bugün Hava Nasıl? 30 Mart Hava Durumu... mask
Yurtta Bugün Hava Nasıl? 30 Mart Hava Durumu...
Haluk Levent Gaziantep'te hayranlarını coşturdu! mask
Haluk Levent Gaziantep'te hayranlarını coşturdu!
6 Soruda Obezite TESTİ! mask
6 Soruda Obezite TESTİ!
Ramazan'da nasıl beslenmeli? mask
Ramazan'da nasıl beslenmeli?
Bipolar bozukluk ne demek? Bipolar bozukluğu olan kişiler nasıl davranır? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? İşte Detaylar... mask
Bipolar bozukluk ne demek? Bipolar bozukluğu olan kişiler nasıl davranır? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? İşte Detaylar...
BA.2 Varyantı Nedir? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir? mask
BA.2 Varyantı Nedir? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status