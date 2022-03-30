30 Mar 2022 - 10:06- Gündem G: 30 Mar 2022 - 10:07

Türkiye-Polonya Arasında Siyasi İştireleri Bugün Ankara'da!

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.
Türkiye-Polonya Arasında Siyasi İştireleri Bugün Ankara'da! mask
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Polonya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler, bakan yardımcılarının katılımıyla 30 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek arasında 30 Mart 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

İstişarelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, AB'ye üyelik sürecimiz ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

30 Mar 2022 - 10:06 - Gündem

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