Türkiye-Polonya Arasında Siyasi İştireleri Bugün Ankara'da!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Polonya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler, bakan yardımcılarının katılımıyla 30 Mart'ta Ankara'da yapılacak.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek arasında 30 Mart 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.
İstişarelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, AB'ye üyelik sürecimiz ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.