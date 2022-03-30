Ramazan’da Su İçmek Çok Önemli! Ramazanda Su Tüketimi Nasıl Olmalı?

Ramazan ayında oruç nedeniyle gün içinde su içememek, baş ağrısı, baş dönmesi veya halsizlik gibi sıkıntılara yol açabiliyor. İnsan vücut ağırlığının büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve yaşam için vazgeçilmez bir beslenme ögesi olan suyun idrar yapma, dışkılama, terleme gibi yollar ile atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının korunması, eklem kayganlığının sağlanması ve cildin kurumasının önlenmesi gibi birçok işleve sahip olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Hafif etkili susuzluk durumlarında bile kişide halsizlik, yorgunluk ve böbrek sorunları belirtileri görülebiliyor.

Dolasıyla Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için iftardan sahura kadar en az 2 litre su içilmeli” açıklamasında bulundu. İftardan sonra vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılamak biraz güç olsa da ortalama 2 litre sıvı tüketmeye özen gösterilmeli. Aşırı miktarlarda çay-kahve tüketmekten de uzak durulmalı. Bu içecekler suyun yerini tutmadıkları gibi vücudun su kaybetmesine de yol açıyor” dedi.

Oruç tutarken ağır egzersizlerden kaçınılmalı

Yapılacak egzersizler sırasında da sıvı kaybı gerçekleşeceğini hatırlatan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ramazan ayında hafif yürüyüşler, yoga, meditasyon gibi egzersizler yapılabilir ancak vücudu gereksiz yere yormamak, ağır egzersiz yapmamak; terlemeye, yani vücudun ekstradan sıvı kaybetmesine yol açabilecek davranışlarda bulunmamak sağlık açısından önem taşıyor” şeklinde konuştu.