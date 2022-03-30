30 Mar 2022 - 10:55- Gündem G: 30 Mar 2022 - 10:56

"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Sahiplerini Buldu!

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Millî Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde lise öğrencileri arasında düzenlenen "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Sahiplerini Buldu! mask
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ANKARA (İGFA) - MEB Başöğretmen Salonu'ndaki törende konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın temsilcileriyle böyle anlamlı bir yarışma vesilesiyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin yarışmaya gösterdiği ilgiyi önemsediğini ifade eden Aşkar, "Ülkemizin dört bir yanından öğrencilerimiz Pakistan-Türkiye dostluğunu kendi dilleriyle, kendi üsluplarıyla ve kalplerinden gelen sıcak duygularla kaleme almıştır. Bu kompozisyonlar birer edebi metin olmanın ötesinde kardeşliğimizin ve dostluğumuzun en somut belgeleridir." dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi de "Cinnah Genç Yazarlar Yarışması, gelecek nesillerimizi, Pakistan-Türkiye dostluğunun sunduğu örnek niteliğindeki miras ile tanıştırmasının yanı sıra öğrenciler için değerli bir akademik deneyimdir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere, ödül ve sertifikaları verildi. Yarışmada; Trabzon 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Uludüz birincilik, Hatay Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İbrahim Dönmez ikincilik, Konya Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencisi Nida Nur Özmen ise üçüncülük ödüllerini aldılar.

30 Mar 2022 - 10:55 - Gündem

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