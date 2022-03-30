30 Mar 2022 - 11:02- Gündem G: 30 Mar 2022 - 11:03

Ramazan Ayı Öncesinde 224 Milyon TL Ek Kaynak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.
Ramazan Ayı Öncesinde 224 Milyon TL Ek Kaynak! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Yanık yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirdi. Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.

Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV’lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”

İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli.

Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor” dedi.

30 Mar 2022 - 11:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Sahiplerini Buldu! mask
"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Sahiplerini Buldu!
Dünya Bu Adamları Arıyor! mask
Dünya Bu Adamları Arıyor!
Japon Firması Rotayı OSTİM'e Çevirdi! mask
Japon Firması Rotayı OSTİM'e Çevirdi!
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor mask
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor
Ramazan’da Enerjiniz Düşmesin! "Oruç sağlıktır" mask
Ramazan’da Enerjiniz Düşmesin! "Oruç sağlıktır"
TÜSİAD Ankara yeni binasına taşındı! TÜSİAD Ankara Temsilciliği Nerde? mask
TÜSİAD Ankara yeni binasına taşındı! TÜSİAD Ankara Temsilciliği Nerde?
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status