30 Mar 2022 - 11:24- Yaşam G: 30 Mar 2022 - 11:25

Lazer Epilasyon Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli?

ABONE OL Google News Sayfamız

Işınların uyarılmasıyla elde edilen ışık demeti olan lazer, tıbbi ve estetik gibi pek çok alanda kullanılır. Kozmetik ve psikososyal bir sorun olan tüylenmenin giderilmesi için kullanılan lazer epilasyon yaklaşık 25 senedir uygulanan bir yöntemdir.
Lazer Epilasyon Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli? mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi.

1. Lazer epilasyon nedir?

İstenmeyen kılların olduğu bölgelere, kişilerin cilt ve kıl renklerine göre değişen dalga boylarında lazer ışınlarının atılması ve kıl köklerinin tahrip edilmesi işlemidir. Günümüzde epilasyon için çok çeşitli lazer cihazları geliştirilmiştir.

2. Lazer epilasyonun zararları neler? Olası yan etkileri neler?

Lazer epilasyondan sonra ciltte eritem (ciltte kızarıklık), ödem ve kabarcıklar gözlemlenebilir. Bu etkiler kısa süre sonra (yaklaşık birkaç saat sonra) kendiliğinden geçer. Uygun olmayan dalga boyları ile ve/veya hatalı dozlarla yapılan lazer epilasyondan sonra ciltte yanık leke ve kalıcı iz oluşabilir.

FDA onayı olmayan cihazlarla yapılan uygulamalardan sonra ise daha ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Bu nedenle lazer epilasyonda kullanılan cihazın mutlaka FDA onayına sahip medikal cihaz olmasına dikakt etmek gerekir. Ayrıca dermtoloji kliniklerinde ehil ellerde lazer uygulanması bu olası komplikasyonları azaltır.

3. Genital bölgeye lazer epilasyon zararlı mı? Kısırlık yapar mı?

Lazerler sadece epilasyon amacı ile değil, tıbbi ve kozmetik her alanda kullanılmaktadır. Lazerlerin olası zararlı etkileri penetrasyon (nüfus etme) derinlikleri ile sınırlıdır. Lazer epilasyon cihazlarının penetrasyon (nüfus etme) derinlikleri kıl kökü yani yüzeysel deri ile sınırlı olduğundan, iç organlara zarar verebilme riski zaten mevcut değildir. Dolayısıyla lazer epilasyonun kısırlık yapması mümkün değildir.

4. Hamileler ve emzirenler için lazer epilasyon zararlı mıdır?

Yeterli klinik çalışmalar ve bu konuda elde edilmiş kesin sonuçlar olmadığı için gebelik durumunda lazer epilasyon yapılmaz. Emzirme döneminde lazer epilasyon yaptırmanın herhangi bir sakıncası yoktur.

5. Lazer epilasyon sonrası koltuk altı teri kötü kokuyor diye bir inanış var. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Yapılan çalışmalarda lazer epilasyonun koltuk altı bölgesindeki dokularda değişime neden olduğuna dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Lazer epilasyonun ter bezlerinin az veya çok çalışmasını etkilediğine dair de herhangi bir veri yoktur.

Bu nedenle lazer epilasyonun terlemeyi artırdığını söylemek doğru olmaz. Ancak nadiren de olsa bazen lazer epilasyondan sonra bazı kişilerde terlemenin arttığı yönünde şikayetlere rastlanmaktadır.

Lazer ısısıyla birlikte ter bezlerinin uyarılarak fazla terlemeye neden olduğu düşünülmektedir ancak bu durum bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Genellikle bu şikayetler ilerleyen lazer epilasyon seansları ile birlikte ortadan kalkmaktadır.

6. Lazer epilasyon sonrası güneşe çıkmak lekelenme yapar mı?

Ehil ellerde, yaz döneminde de kullanılabilecek lazerler vardır. Tedavi süresince güneşten korunduğunuz takdirde her mevsim uygulama yapılır. SPF 30 ve üzeri kremler kullanılabilir. Ancak özellikle yanlış işlemler sonucu yara-kabuk gelişmişse güneşe çıktığınız takdirde lekelenmeniz kaçınılmazdır.

7. Lazer epilasyon kansere yol açar mı?

Lazer epilasyon cihazları kıl köklerini hedef alacak şekilde özel tasarlanmış cihazlardır. 90’lı yıllardan beri güvenle kullanılan bu teknoloji nedeniyle kanser olduğu doğrulanmış hiçbir hasta yoktur.

30 Mar 2022 - 11:24 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Evcil Hayvanın Dişleri Ne Sıklıkla Fırçalanmalı? mask
Evcil Hayvanın Dişleri Ne Sıklıkla Fırçalanmalı?
Pandemide Anksiyete Bozukluğu Yüzde 28 Arttı! Anksiyete Olduğunu Nasıl Anlarım? Anksiyete Vücutta neler yapar? İşte Detaylar! mask
Pandemide Anksiyete Bozukluğu Yüzde 28 Arttı! Anksiyete Olduğunu Nasıl Anlarım? Anksiyete Vücutta neler yapar? İşte Detaylar!
Anne Karnındaki Bebek Stresi Hisseder Mi? Etkileri Nelerdir? Dikkat; Yaşadığı Stres 8 Hastalığa Neden Olabilir! mask
Anne Karnındaki Bebek Stresi Hisseder Mi? Etkileri Nelerdir? Dikkat; Yaşadığı Stres 8 Hastalığa Neden Olabilir!
Yurtta Bugün Hava Nasıl? 30 Mart Hava Durumu... mask
Yurtta Bugün Hava Nasıl? 30 Mart Hava Durumu...
Haluk Levent Gaziantep'te hayranlarını coşturdu! mask
Haluk Levent Gaziantep'te hayranlarını coşturdu!
6 Soruda Obezite TESTİ! mask
6 Soruda Obezite TESTİ!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status