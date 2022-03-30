Pursaklar’da Parklar Sıfırdan Yenileniyor!

Estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yeniliyor. Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
‘‘Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın’’
Vatandaşların daha modern parklarda dinlenebilmeleri için mevcut parkları baştan sona yenilediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımız için kullanışlı parklar, oyun grupları yapımına hızla devam ediyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.