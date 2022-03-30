Pursaklar’da Parklar Sıfırdan Yenileniyor!

Estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yeniliyor. Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

‘‘Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın’’

Vatandaşların daha modern parklarda dinlenebilmeleri için mevcut parkları baştan sona yenilediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımız için kullanışlı parklar, oyun grupları yapımına hızla devam ediyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.