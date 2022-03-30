30 Mar 2022 - 11:46- Belediyeler G: 30 Mar 2022 - 11:47

Pursaklar’da Parklar Sıfırdan Yenileniyor!

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Her geçen gün ilçeye değer katan bir projeyi hayata geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olacak olan Şehit Salim Akgül Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. 
Pursaklar’da Parklar Sıfırdan Yenileniyor! mask
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Estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yeniliyor. Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

‘‘Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın’’

Vatandaşların daha modern parklarda dinlenebilmeleri için mevcut parkları baştan sona yenilediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımız için kullanışlı parklar, oyun grupları yapımına hızla devam ediyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

30 Mar 2022 - 11:46 - Belediyeler

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