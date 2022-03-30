Pursaklar’da Çocuklar Okuyor Gelecek Aydınlanıyor...

Öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına önem veren, her zaman okuyan ve düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.
Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Çocuk Kütüphanesini ziyaret eden Nezaket Okulunun minik öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde kütüphaneyi gezerek kitapları tanıma fırsatı buldu. Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle birlikte okuma etkinliği yapıldı.
‘‘Kütüphane bilginin toplum genelinde paylaşılmasını sağlayan önemli kurumların başında gelmektedir’’
Gençlerin ve çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kütüphane, bilginin toplum genelinde paylaşılmasını sağlayan önemli kurumların başında gelmektedir. Öğrencilerimize bol bol kitap okumalarını ve okulda derslerini iyi dinlemelerini rica ediyorum. Bizlerde bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı okumaya teşvik ederken, bir yandan da ilçemizin farklı noktalarında da yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.