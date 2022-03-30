30 Mar 2022 - 12:25- Belediyeler G: 30 Mar 2022 - 12:26

Gençlerden Başkan Ertuğrul Çetin’e Mini Konser...

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Günün her saati 7’den 70’e ilçenin tüm paydaşlarına zaman ayıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i ziyarete gelen gençler, yanlarında getirdikleri gitarlarıyla Başkanlık makamında mini konser verdi.
Gençlerden Başkan Ertuğrul Çetin’e Mini Konser... mask
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Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette gençlerin söylediği şarkılara eşlik eden Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin makamda verdikleri mini konserle, kendilerine muhteşem bir gün yaşattıklarını ifade ederek, her birine ayrı ayrı teşekkür etti. 

‘‘Gençler konser tadında bir gün yaşattı’’

Gençlerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar’da okuyan bir gençseniz, başkanlık katını konser alanına bile çevirebilirsiniz. Gençler konser tadında bir gün yaşattı. Şarkı söyledik, sohbet ettik. İyi ki geldiniz. Arayı çok soğutmayalım. Harikasınız. Beni çok mutlu ettiniz’’ dedi.

30 Mar 2022 - 12:25 - Belediyeler

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