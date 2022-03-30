Gençlerden Başkan Ertuğrul Çetin’e Mini Konser...

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette gençlerin söylediği şarkılara eşlik eden Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin makamda verdikleri mini konserle, kendilerine muhteşem bir gün yaşattıklarını ifade ederek, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.
‘‘Gençler konser tadında bir gün yaşattı’’
Gençlerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar’da okuyan bir gençseniz, başkanlık katını konser alanına bile çevirebilirsiniz. Gençler konser tadında bir gün yaşattı. Şarkı söyledik, sohbet ettik. İyi ki geldiniz. Arayı çok soğutmayalım. Harikasınız. Beni çok mutlu ettiniz’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.