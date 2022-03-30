30 Mar 2022 - 12:29- Belediyeler G: 30 Mar 2022 - 12:30

Sincan'da Grafiti Sanatı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor...

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Sincan Belediyesi Atatürk Caddesi’ni grafiti sanatıyla tam bir görsel şölene çevirdi. Sanatçısından, sporcusuna tarihimizin önemli isimleriyle donatılan Sincan’ın duvarlarına bakanlar gözlerini alamıyor.
Sincan'da Grafiti Sanatı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor... mask
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Kültür ve sanat projeleriyle adından söz ettiren Sincan Belediyesi İstasyon ve Çağlayan Alt Geçitleri, Lale Meydanı ve Atatürk Caddesi’ni grafiti ile hem estetik hem de modern bir görünüme kavuşturdu. Sincan rengarenk grafitileriyle fotoğraf tutkunlarının öncelikli adresi olurken tüm vatandaşların da ilgisini çekiyor.

TARİHTEN BİR GEÇİT GİBİ…

Anadolu’nun kurucusu Alparslan’dan Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Yeşilçam’ın unutulmaz karakterleri Kemal Sunal, Münir Özkul gibi isimlerden, milli sporcularımız Naim Süleymanoğlu, Mete Gazoz gibi isimlere birçok ünlü ve önemli isim Sincan duvarlarını süslüyor. Sincan Belediyesi hem Türkiye’nin gönlüne taht kurmuş isimleri bu şekilde yaşatmış hem de Sincan’da görsel bir şölene imza atmış oluyor.   

MURAT ERCAN: SİNCANIMIZA GÖRSEL BİR DEĞER KATTIK 

Sincan’ın değerine değer katan çalışmaları önemsediklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Demiryollarından izin alarak hem altgeçitlerin hem de tren yolu boyunca yapılan duvarların bakımını yaptık. Bunun yanında Sincanımıza görsel bir değer katmak istedik. Spor, sanat ve tarihimizin önemli, büyük değerlerini resmederek projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşımız “daha önce geçmekten korkuyorduk ama şimdi fotoğraf çektiriyoruz” diyor.  

Aydınlatmalarla, grafitilerle Sincanlılara en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz“dedi.

30 Mar 2022 - 12:29 - Belediyeler

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