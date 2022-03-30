Çankaya haber: Sinema Tutkunları Bu Atölyede!

Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmek ve sinema sektöründe çalışabilecek yeteneği kazandırmak amacıyla Çankaya Belediyesi tarafından Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 2017 yılında hayata geçirilen Çankaya Film Atölyesi, yeni dönem dersleri başladı. 12 hafta sürecek atölye programının sonunda film yapımının tüm aşamalarını deneyimleyecek katılımcılar, kolektif olarak yazdıkları senaryoları filme dönüştürecek.

Sinema atölyesinde; senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışık kullanımına kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde katılımcılarla beraber yürütülüyor. Sinema emekçilerinin de zaman zaman konuk olarak ağırlandığı Sinema Atölyesi’nden program sonunda ortaya çıkacak filmler, Çankaya Belediyesi çatısı altında halka açık bir gösterimle de seyirciyle buluşacak.

GENÇ YETENEKLER ÜNLÜLERLE BULUŞUYOR

Sinema sektörünün önemli isimlerini de zaman zaman kursiyerlerle buluşturan Atölye’nin bu haftaki konuğu yurtiçi ve yurtdışından pek çok ödül almış Anadolu Leoparı filminin müziklerini yapan müzisyen Muhlis Berberoğlu oldu. Berberoğlu, film yapımında müziğin görüntüyle ilişkisini konu alan workshop çalışması ile öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Atölye daha önce de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Ali Karadoğan, görüntü yönetmeni Ali Utku, makyöz Pınar Tombak, sinema ve dizi oyuncusu Gökay Müftüoğlu, Yiğit Yalkın gibi birçok ismi ağırlamıştı.