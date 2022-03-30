30 Mar 2022 - 12:34- Belediyeler G: 30 Mar 2022 - 12:35

“Çankaya Akademi”de Sınav Zamanı!

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Çankaya Belediyesinin sınavlara hazırlık merkezleri Çankaya Akademi'de yapılan deneme sınavları öğrencilerin kendilerini ölçmelerine destek oluyor. LGS ve YKS sınavları yaklaşırken Akademi öğrencilerin gelişimine, psikolojik destek ve veli toplantılarıyla katkı sağlanıyor.
“Çankaya Akademi”de Sınav Zamanı! mask
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Çankaya Belediyesinin dört Çankaya Evi'nde açtığı sınavlara hazırlık kursları “Çankaya Akademi” gençleri sınavlara hazırlanmaya devam ediyor. LGS ve YKS sınavları yaklaşırken, Çankaya Belediyesinin sınav ve eğitime destek merkezleri Çankaya Akademi'de, deneme sınavları da yapılıyor. Öğretim ve sınavların yanı sıra, Akademi öğrencilerin gelişimi, psikolojik destek ve veli toplantılarıyla destekleniyor.

ÇANKAYA AKADEMİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Örgün eğitime destek programı kapsamında oluşturulan Akademi’de öğrenciler derslerine tamamlayıcı eğitimleri alarak LGS ve YKS sınavlarına da en iyi şekilde hazırlanıyorlar.

15 Kasım’da başlayan ve ücretsiz verilen eğitimler kapsamında 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri Fen ve Sosyal Bilimler, Türkçe ve Matematik derslerini Bademlidere ve 100. Yıl Çankaya Evlerinde, 10, 11 ve 12. Sınıflar ile mezun öğrenciler Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe/Edebiyat, Coğrafya, Tarih ve Felsefe derslerini Öveçler Nazım Hikmet ve Sokullu Çankaya Evlerinde görüyorlar.

Dersler uzman branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenen kurslarda öğrenciler deneme sınavları ile başarılarını ölçme imkanı da buluyorlar.

TAŞDELEN: "HER SINAVDA ÇANKAYA YANINIZDA"

Çankaya Akademi’yi eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla kurduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Bu merkezlerimizde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek oluyoruz.

Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik 12 farklı branşta tamamlayıcı ve destekleyici eğitimlerin verildiği merkezlerimizde çocuklarımızı aynı zamanda LGS ve YKS sınavlarına da hazırlıyoruz. Tüm imkanlarımızı kullanarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Her sınavınızda Çankaya yanınızda" diye konuştu. 

30 Mar 2022 - 12:34 - Belediyeler

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