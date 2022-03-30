Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de Büyük İlgi!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'ye geldi. Karayoluyla tarihi şehre gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ziyaret ettiği Hive'de büyük ilgiyle karşılandı. Urgenç'i Hive'ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'e Türk heyeti de eşlik ederken, kafile İçan Kale alanında coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İslam geleneklerinden örneklerin yer aldığı karşılamanın ardından İçan Kale'deki eserleri ziyaret etti.

Ziyarette halk oyunu ekipleri performanslar sergilerken, Hive halkı geçmişten bugüne Türk kültürünü yansıtan kıyafetler giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ziyaretin ardından akşam yemeği için İçan Kale'den ayrıldı.