Mansur Yavaş’tan İklim Krizi Uyarısı!

Bir an önce AB Yeşil Mutabakat yaklaşımına uygun yatırımlara ağırlık verilmesi ve fosil yakıt enerjinin terk edilmesi gerektiğini ifade eden Yavaş, “İklim değişikliği konusunda önlem alınmazsa 2050 yılında yılda 23 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşanması bekleniyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde Başkent’te ilk kez düzenlenen “EKO İKLİM Zirvesi” yerli ve yabancı 12 bin katılımcıyı ağırlıyor.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen, ‘iklim değişikliği’ ile ‘yeşil dönüşüm’ konularının tüm yönleriyle ele alınacağı “EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”ne; devlet başkanları, siyasetçiler, büyükşehir belediye başkanları, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, bankacılar, sanatçılar ve çok sayıda STK temsilcisi katılıyor.

Zirvenin açılış oturumuna katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da iklim değişikliği ve yaklaşan iklim krizine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

YAVAŞ’TAN 2050 YILI UYARISI

Alkışlarla kürsüye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, zirvenin Ankara’da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ankara'nın bu konuda da öncü kent kimliğine sahip olmasını çok değerli buluyorum” dedi.

İklim değişikliği nedeniyle son dönemde alışılmışın dışında olayların yaşandığına dikkat çeken Yavaş, “Orman yangınları ve sel felaketlerindeki artış, kuraklık süresinin ve şiddetinin uzaması, deniz seviyesindeki artış ve ekosistemdeki bozulmalar, maddi ve manevi olarak tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Eğer bu konuda herhangi bir önlem alınmaz ise 2050 yılına geldiğimizde yılda 23 trilyon dolarlık ekonomik kaybın oluşacağı tahmin edilmektedir” uyarısında bulundu.

Kentlerin hazırlıksız olması ve altyapı yatırımlarının, kentleşme sürecinin, planlamanın iklim krizine uygun yapılmamış olmasının ekonomik maliyetleri daha da artıracağını ifade eden Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaşadığımız kentten örnek vermek gerekirse Ankara’da toplam alanın yalnızda yüzde 3’ünde yerleşim yapıldığı bilinmektedir. Kentimizin yüzde 97’si ise boş araziden oluşmaktadır. Bu sıkışmış şehirleşme modelinin Ankara’ya ne kadar zarar verdiğini hep birlikte tecrübe ediyoruz.

Bir mahallede yağmur yağarken diğerinde günlük güneşlik bir hava durumu yaşanmasını sıkça yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın orman yangınları, sel felaketleri ve kuraklıkla ilgili yaşadığı manevi etkinin ise bizler için parasal bir karşılığı yoktur. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliğine uyumlu yaklaşımlar ortaya konamadığı için çok fazla can kayıpları da yaşadık.”

PARİS İKLİM ANLAŞMASI, FOSİL YAKIT VE KARBON VERGİSİ

Türkiye’nin 2020 yılında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşmasına taraf olduğunu hatırlatan ve yeşil dönüşüm yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Ülkemizde iklim krizine sebep olan sera gazlarının yüzde 72’si enerji sektörü kaynaklıdır. Fosil yakıtlara dayanan bu sektörün artık, fosil yakıtlardan arındırılmasına hız vermek gerekmektedir. Avrupa Birliği ve İngiltere'de kömürlü termik santralleri kademeli şekilde terk edilmektedir.

Çok yakında Avrupa Birliği’ne ihracatta öncü rol üstlenen sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz, yeşil mutabakat yaklaşımı ile sınırda karbon vergisine muhatap olacaklardır. Sınırda AB’ye vergi vermek yerine, bugünden tezi yok yeşil dönüşüme yatırım yapmak hem yerli teknolojimizi geliştirecek hem de istihdam koşullarımızı arttıracaktır.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevreci projelere imza attığını da söyleyen Yavaş, “Türkiye’nin uluslararası standartlarda dönüştürülmüş ilk yüzde 100 yerli otobüsüyle, yenilebilir enerji ve çevre teknolojileri merkezimizle, yeşil alanlarımızla ve su kaynaklarının etkin kullanımı için yaptığımız faaliyetlerle kentimize ve aslında tüm insanlığa katkı sunuyoruz” dedi.

İKLİM ELÇİSİ BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU’YA PLAKETLERİNİ YAVAŞ VERDİ

Zirveye katılanların yoğun ilgi gösterdiği ABB Başkanı Mansur Yavaş ayrıca iklim elçileri olan sanatçı Beren Saat ve Kenan Doğulu’ya zirveye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket de verdi.

Yavaş plaket töreninde yaptığı konuşmada, “Ankara’da yapılan bu organizasyon, bütün dünya açısından Ankara’nın marka olması açısından çok önemli. Verdiğiniz katkı nedeniyle Ankaralılar adına teşekkür ediyorum. Şikayetlerinizi de dinledik.

EKO İKLİM Zirvesi ile inşallah bundan sonra gelecek nesillere torunlarımıza güzel bir ülke, güzel bir dünya bırakacağız. Ümidinizi hiç kaybetmeyin. Burada pırıl pırıl gençler var, mutlaka bizden çok daha güzel işler yapacaklar” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi’ne ait stantların da bulunduğu ve iki gün boyunca devam edecek zirvede, ulusal ve uluslararası 300 konuşmacı 20’yi aşkın oturuma katılacak. Zirvede ayrıca B2B görüşmeleri, sertifikalı eğitim programları, eğitimler, workshoplar, sergiler, konserler, dinletiler ile mini gösteriler de yer alacak.