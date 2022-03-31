Çankaya Belediyesinden Sağlıklı Yaşam İçin Fizyoterapi Hizmeti!

Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla her yaştan Çankayalının yararına olacak hizmetleri yerine getiren Çankaya Belediyesi yaşlı vatandaşların sağlıklı kalmaları için grup egzersizi uygulamasını hayata geçirdi.
Çankaya Belediyesinin Sokullu, Cebeci, Mutlukent Baharevlerinde yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı bulan vatandaşlar fizyoterapist Süleyman Şahin eşliğinde sağlıklarını korumak için egzersiz hareketleri yapıyor.
Vatandaşların sağlıklı yaş almalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak adına Baharevlerinde grup egzersizine katılan Çankayalılar solunum egzersizi, tempolu yürüyüş ve omuz rotasyonu hareketlerini uyguluyor.
Bireylerin yaşam süreleri boyunca maksimum hareket kabiliyetlerini korumak amacıyla yapılan fizyoterapi hareketlerine katılan Çankayalılar günün sonunda Baharevinden mutlu ayrılıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.