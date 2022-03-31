31 Mar 2022 - 15:55- Belediyeler

Çankaya Belediyesinden Sağlıklı Yaşam İçin Fizyoterapi Hizmeti!

Çankaya Belediyesinin, yaşlı vatandaşların sosyalleşmesi için hayata geçirdiği Baharevlerinde, Çankayalıların sağlıklı ve aktif yaş almalarına destek verecek egzersiz programı başladı. Fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizler, Baharevi konuklarının sağlıklı ve verimli vakit geçirmesini sağlıyor.