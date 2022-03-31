31 Mar 2022 - 15:55- Belediyeler

Çankaya Belediyesinden Sağlıklı Yaşam İçin Fizyoterapi Hizmeti!

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Çankaya Belediyesinin, yaşlı vatandaşların sosyalleşmesi için hayata geçirdiği Baharevlerinde, Çankayalıların sağlıklı ve aktif yaş almalarına destek verecek egzersiz programı başladı. Fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizler, Baharevi konuklarının sağlıklı ve verimli vakit geçirmesini sağlıyor.   

Çankaya Belediyesinden Sağlıklı Yaşam İçin Fizyoterapi Hizmeti! mask
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Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla her yaştan Çankayalının yararına olacak hizmetleri yerine getiren Çankaya Belediyesi yaşlı vatandaşların sağlıklı kalmaları için grup egzersizi uygulamasını hayata geçirdi. 

Çankaya Belediyesinin Sokullu, Cebeci, Mutlukent Baharevlerinde yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı bulan vatandaşlar fizyoterapist Süleyman Şahin eşliğinde sağlıklarını korumak için egzersiz hareketleri yapıyor. 

Vatandaşların sağlıklı yaş almalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak adına Baharevlerinde grup egzersizine katılan Çankayalılar solunum egzersizi, tempolu yürüyüş ve omuz rotasyonu hareketlerini uyguluyor. 

Bireylerin yaşam süreleri boyunca maksimum hareket kabiliyetlerini korumak amacıyla yapılan fizyoterapi hareketlerine katılan Çankayalılar günün sonunda Baharevinden mutlu ayrılıyor.

31 Mar 2022 - 15:55 - Belediyeler

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