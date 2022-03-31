Çöl Tozlarına Dikkat! Bugün Ve Yarın Etkili!

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, 31 Mart 2022 Perşembe saat 11.00 ile 1 Nisan Cuma günü saat 21.00 arasında Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin edileceği bilgisini paylaşan Meteoroloji, bugün itibariyle Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz ettiğini kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu açıkladı.