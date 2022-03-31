Cem Belevi 'Sevdim'le Sezon Finalini Yapıyor!

Son günlerin en çok konuşulan projesi Cemiyet Gazinosu’nda sezon finalini "Sevdim" şarkısıyla yapan Cem Belevi, şarkıyı ve albümünün tamamını 1 Nisan’da dinleyicilerinin beğenisine sunuyor.
Sanatçı ayrıca hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, Cemiyet Gazinosu’nda yer alan 6 klibi ve birçok ünlü oyuncunun diyaloglarını bir araya getirerek dizi tadında bir projeye de imza atacak.
CEMİYET GAZİNOSU ŞEHRİNE GELİYOR!
Ayrıca son projesi Cemiyet Gazinosu konseptiyle 15 ayrı şehirde sevenleri ile buluşmaya hazırlanan Cem Belevi, özlenen eski gazino sahnelerini 3 aylık yoğun bir çalışma ile hazırladıklarını belirterek, "7'den 70'e herkese hitap eden özel bir repertuar hazırladık. Bazı şehirlerde sürpriz sanatçı dostlarımda benimle aynı sahneyi paylaşacak" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.