Cem Belevi 'Sevdim'le Sezon Finalini Yapıyor!

Son günlerin en çok konuşulan projesi Cemiyet Gazinosu’nda sezon finalini "Sevdim" şarkısıyla yapan Cem Belevi, şarkıyı ve albümünün tamamını 1 Nisan’da dinleyicilerinin beğenisine sunuyor.

Sanatçı ayrıca hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, Cemiyet Gazinosu’nda yer alan 6 klibi ve birçok ünlü oyuncunun diyaloglarını bir araya getirerek dizi tadında bir projeye de imza atacak.

CEMİYET GAZİNOSU ŞEHRİNE GELİYOR!

Ayrıca son projesi Cemiyet Gazinosu konseptiyle 15 ayrı şehirde sevenleri ile buluşmaya hazırlanan Cem Belevi, özlenen eski gazino sahnelerini 3 aylık yoğun bir çalışma ile hazırladıklarını belirterek, "7'den 70'e herkese hitap eden özel bir repertuar hazırladık. Bazı şehirlerde sürpriz sanatçı dostlarımda benimle aynı sahneyi paylaşacak" dedi.