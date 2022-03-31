Mehmet Baştürk'ün Klibini 2 Günde 140 Bin Kişi İzledi!

Söz ve müziği Mehmet Baştürk, Rıza Yıldırım, Ercan Çiftçi’ye, aranjmanı Özkan Meydan'a ait olan şarķının klibini Alişan Günay Yıldırım yönetti. Mehmet Baştürk, şarkının hikayesini şöyle anlattı:

“Bu şarkının hikayesi evet var. Uzun zaman sonra hayatıma bir kadın girdi bir ve bir çok şeyden vazgeçmemi istedi ve ben de onu üzmemek adına beni ben yapan şeylerden vazgeçtim. Fakat daha fazlasını istediğini gördükçe küçüldüğümü ve çabalarımın boşa olduğunu anladım.

Çok fazla canımı yaktı ve bu süreçte yanımda olan arkadaşlarım da konuya hakim oldukları için bu şarkıyı ortak bir enerjide ortaya çıkardık. Kısacası bu şarkı aynı evde yaşayıp da birbirlerine dokundukları halde kavuşamayanlara gelsin.”

https://youtu.be/bYPJDdGhp24