31 Mar 2022 - 11:08- Sağlık

İmmünoterapi Nedir? Nasıl kullanılır? Hangi Kansere Uygulanır?

Dünyada her 5 kişiden 1’i hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Her 8 erkekten 1’i ve her 11 kadından 1’i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Amerikan Kanser Derneği’nin hazırladığı tahmin raporuna göre; 2022’de toplam 1.9 milyon yeni kanser vakası öngörülüyor.