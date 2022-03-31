31 Mar 2022 - 11:27- Belediyeler G: 31 Mar 2022 - 11:28

Pursaklar’da Minik Eller Doğayla, Fidanlar Toprakla Buluştu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu’nun minik öğrencileri, Karabağ Parkı ve okul bahçelerinde gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliği kapsamında ağaç fidanlarını, toprakla buluşturdu.
Pursaklar’da Minik Eller Doğayla, Fidanlar Toprakla Buluştu! mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Her geçen gün ilçedeki yeşil alan sayısını artıran ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, baharın gelişiyle, doğa ve yeşile dikkat çekmek amacıyla Nezaket Okulu eğitmenleri ve minik öğrenciler. ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Nezaket Okullarında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğinde minik öğrenciler aileleri ile birlikte, doğa ile tanışmanın mutluluğuna varırken, doğaya yeni bir ağaç kazandırmanın mutluluğunu ve keyfini yaşayarak geleceğe yatırım yaptı. 

‘‘Büyüğümüzden küçüğümüze Pursaklar halkı olarak, ilçemizin her karış toprağını ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz’’

Çocukların diktikleri fidanların kendileri ile birlikte büyüyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Büyüğümüzden küçüğümüze Pursaklar halkı olarak, ilçemizin her karış toprağını ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz. Nezaket okulu eğitmenlerimizde gerçekleştirmiş oldukları etkinliklerle çocuklarımıza, toprak ve ağaç sevgisini aşılıyor. Öğrencilerimizin, çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Pursaklar anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

31 Mar 2022 - 11:27 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ABB’den ‘Doğa ve Öğrenci Dostu’ Bir Proje Daha! mask
ABB’den ‘Doğa ve Öğrenci Dostu’ Bir Proje Daha!
Keçiören Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seçildi! mask
Keçiören Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seçildi!
Sağlıklı Yaşam İçin Fizyoterapi Hizmeti! mask
Sağlıklı Yaşam İçin Fizyoterapi Hizmeti!
Çankaya Baharı Sanatla Karşılıyor! mask
Çankaya Baharı Sanatla Karşılıyor!
Altın Kütüphaneler Dijitalde! mask
Altın Kütüphaneler Dijitalde!
Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi Projesi Hayata Geçirildi! mask
Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi Projesi Hayata Geçirildi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status