Pursaklar’da Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor...

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından camilerde kılınacak olan teravih namazları öncesi vatandaşların, daha temiz ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yoğun mesai harcıyor.

Belediye ekipleri; camilerin süpürülmesi, tozların alınması, camların silinmesi, ayakkabılıkların ve merdivenlerin silinmesi, abdesthanelerin yıkanması vb. gibi alanların detaylı bir şekilde temizleyerek cami cemaatinin kullanımına hazır hale getiriyor.

‘‘Hemşehrilerimizin, ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için yoğun mesai harcıyoruz’’

Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için yoğun mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ramazan ayı öncesi Çevre Koruma Müdürlüğümüz ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, ilçe genelindeki tüm camilerimizde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışmaları başlattık. Hemşehrilerimizin ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı Ramazan ayı boyunca aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.