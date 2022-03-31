TÜİK açıkladı... Fiyatlar İkinci Dönemde De Arttı!

TÜİK'in elektrik ve doğal gaz fiyatlarında Temmuz-Aralık 2021 verilerine göre aanayide 1 kWh elektrik için ortalama 96,8 kuruş ödenirken, konutlarda ortalam 90,4 kuruş ödendi.
ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarında ikinci döneme ilişkin Temmuz-Aralık 2021 verilerini yayımladı.
TÜİK verilerine göre sanayide 2021 yılı II. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 48,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu. Bu tutarlar konutlarda ise bir önceki döneme göre yüzde 13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,0 artarak ortalama 90,4 kuruş oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.