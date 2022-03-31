Seyir füzesi Çakır'ın hedefi tek, gözü pek!

ANKARA (İGFA) - Roketsan, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı.

Kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

Çakırla ilgili Baykar Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar'dan tebrik açıklaması geldi Roketsan'ın videosunu paylaşan Bayraktar, ''Bayraktar AKINCI'ya çok yakışacak. Bayraktar KIZILELMA'ya ayrı bir yakışacak. Tüm Roketsan ekibine tebrikler...'' ifadelerini kullandı.

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.