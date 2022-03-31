Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmek

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği iki günlük resmî ziyaretin dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve "Sayın Putin ile, Sayın Zelenski ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyareti başarıyla tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört sene sonra bir kez daha ata yurdunu ziyaret etmenin, Özbeklerle hasret gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile ayrıca Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık ettiklerini, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini artık "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Özbekistan'ı ilk tanıyan, burada ilk büyükelçilik ve ilk başkonsolosluk açan ülke olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ilklere 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' ile yeni bir halka daha eklemiş olduk. İlişkilerimizin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımları ele aldık. Bu konudaki iradenin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettim." diye konuştu.

"BARIŞ SÜRECİNE ANLAMLI BİR İVME KAZANDIRDIĞINA İNANIYORUM"

"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Dolmabahçe'deki toplantısında çıkan kısmi ateşkes kararı ile ilgili bir sorum olacak. Türkiye'nin her iki tarafa verdiği güven ve sizin liderler diplomasi konumunuz kısa sürede sonuç alınmasını sağladı. Bu aşamadan sonra en çok merak edilen soru, iki liderin, Putin ve Zelenski'nin Türkiye'de buluşma ihtimali. Yeniden bir davetiniz söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki askerî operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararının gerçekten önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

"Aslında Türkiye'nin üstlendiği bu önemli rol sonrasında Avrupa Birliği ve Amerika'nın tutumunda, bakışında Türkiye'ye karşı farkındalık olduğu gözlemleniyor. Türkiye, sonuçta masada kurucu, artık masayı kuruyor. Bu konuda da Avrupa Birliği ve Amerika'nın farklı bir şekilde baktığı gözlemleniyor aslında." denilmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna meselesinde izlediği barış yanlısı, ilkeli ve aynı zamanda dengeli politikanın tüm tarafların takdirini topladığına işaret etti.

ET FİYATLARI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar olduğunu ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

Tarım Bakanı ile konuştuğunu ifade eden Erdoğan,"Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Kıymada, kuşbaşı ette bunu başarmamız lazım dedik. Karkas olarak getirirsek, karkas ette de bu adımları atabiliriz dedik. Tarım Bakanı'mız önce ülkemizin dört bir yanında çalışmasını yapacak, ondan sonra da ithalde de neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmasını sürdürecek. Bunun dışında zaten artık kış mevsimini geride bıraktık, yaza girdik ve bundan sonraki süreç içerisinde de artık tarladan sürme vakti. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?" sorusu üzerine de, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır" dedi.