01 Nis 2022 - 14:48- Gündem G: 01 Nis 2022 - 14:58

Ramazan Pide Fiyatı Ankara'da Belli Oldu! Simit Fiyatıda Zamlandı! Pazartesi Gününden İtibaren...

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Ankara Pideciler  Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, bu yıl Ramazan ayında pide fırınlarında üretilen 300 gram sade pidenin 5 TL'den satılacağını bildirdi. Delibaş, 90 gram gelen susamlı Simitin de pazartesi gününden itibaren 4 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.
Ramazan Pide Fiyatı Ankara'da Belli Oldu! Simit Fiyatıda Zamlandı! Pazartesi Gününden İtibaren... mask
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Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinden enflasyon, malzeme-işçilik vesaire artışlara dayanarak çıkarılan maliyet hesapları doğrultusunda; Ramazan ayında pide fırınlarımızda üretilen, undan pişmişi 300 gram gelen sade Ramazan Pidesi, KDV ve bayii ondalığı dahil 5 TL'den satılacak,  undan pişmişi 300 gram gelen yumurtalı-susamlı Ramazan Pidesi de KDV ve bayii ondalığı dahil 6.50 TL'den tüketiciye ulaşacak." dedi.

ANKARA'DA SİMİT 4 TL

Delibaş, yaptığı açıklamada; fedakarlık yaparak vatandaşlar için özverili olmaya çalıştıklarını ancak dayanacak güçlerinin kalmadığını, aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 3 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının da 4 Nisan pazartesi gününden geçerli olmak üzere 4 TL olarak güncellendiğini kaydetti.

01 Nis 2022 - 14:48 - Gündem

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