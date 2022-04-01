Ramazan Pide Fiyatı Ankara'da Belli Oldu! Simit Fiyatıda Zamlandı! Pazartesi Gününden İtibaren...

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinden enflasyon, malzeme-işçilik vesaire artışlara dayanarak çıkarılan maliyet hesapları doğrultusunda; Ramazan ayında pide fırınlarımızda üretilen, undan pişmişi 300 gram gelen sade Ramazan Pidesi, KDV ve bayii ondalığı dahil 5 TL'den satılacak, undan pişmişi 300 gram gelen yumurtalı-susamlı Ramazan Pidesi de KDV ve bayii ondalığı dahil 6.50 TL'den tüketiciye ulaşacak." dedi.

ANKARA'DA SİMİT 4 TL

Delibaş, yaptığı açıklamada; fedakarlık yaparak vatandaşlar için özverili olmaya çalıştıklarını ancak dayanacak güçlerinin kalmadığını, aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 3 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının da 4 Nisan pazartesi gününden geçerli olmak üzere 4 TL olarak güncellendiğini kaydetti.