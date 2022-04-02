Başkentte Örnek Kampanya Yeniden...6 Milyon Tek Yürek!

Tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olan toplumsal dayanışma çağrısını sosyal medya hesapları üzerinden bir kez daha yineleyen Yavaş, “Geçtiğimiz Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan’da da iyilik köprüsü kuruyor, alan el ile veren eli buluşturuyoruz” dedi.

Hayırsever vatandaşlar, “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden “Su Ver”, “El Ver” ve “Elektrik Faturası Öde” uygulamalarıyla sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde sosyal yardım alan vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla ilk kez 13 Mayıs 2020 tarihinde başlattığı ve 2021 yılında da devam eden “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasını bu yıl Ramazan ayı öncesi yeniden başlattı.

Büyükşehir Belediyesi sadece Türkiye’ye değil dünyaya yayılan örnek kampanya sayesinde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi görürken, ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden toplumsal dayanışma çağrısını bir kez daha yineleyerek, “Geçtiğimiz Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan’da da iyilik köprüsü kuruyor, alan el ile veren eli buluşturuyoruz. Gelin ankaratekyurek.com üzerinden bu dayanışmanın bir parçası olalım” dedi.

ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMEYEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE DÜŞÜNÜLDÜ

“ankaratekyurek.com” adresi üzerinden yeniden başlayan kampanya ile devam eden “Su Ver’ ve “El Ver” uygulamalarının dışında ihtiyaç sahiplerinin ödeyemediği elektrik faturaları da hayırseverler tarafından ödenebilecek.

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyası için hayırsever vatandaşlar, internet adresi üzerinden kredi kartını kullanarak 3 ayrı uygulamadan istediğini seçerek, sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Kampanya kapsamında;

-“Su Ver” ile su faturası borcunu ödeyemeyen 250 bin sosyal yardım alan vatandaşın borçları kapatılabilecek,

-“El Ver” ile sosyal yardım alan ve geliri açlık sınırının altında olan yaklaşık 26 bin vatandaşın BAŞKENT KART’ına 100, 200, 300,400 ve 500 TL tutarında nakit yükleme yapılabilecek,

-“Elektrik Faturası Öde” ile de 8 Nisan’dan itibaren sosyal yardım alan ve açlık sınırının altında geliri olan ve elektrik borcunu ödemeyen vatandaşların elektrik faturaları online olarak ödenebilecek.

KAMPANYA İLE İLK 2 YILDA YAPILAN DESTEK 69 MİLYON 300 TL’YE ULAŞTI

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla 2020'de başlattığı yardım kampanyasıyla ilk 2 yılda toplamda 69 milyon 300 TL’lik destek sağlandığını belirterek, “El Ver kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler, ihtiyaç sahibi vatandaşların Türkiye’de ilk kez online ödemeye entegre edilen Başkent Kart’larına anında sanal pos yöntemiyle 100, 200, 300, 400 ve 500 TL yükleme yapabilecekler” dedi.

“El Ver” kampanyasından yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşlar da bahis, kuyum ve tekel hariç Başkent Kart’larıyla her türlü alışverişi yapabilecek.