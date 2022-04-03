Başkentlilere Özel Ramazan Etkinlikleri: Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan... İşte Ramazan ayı etkinlik takvimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Büyük Sahne’de düzenlenecek ramazan etkinliklerinde fasıldan gölge oyunlarına, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşturacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Başkentlileri “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” isimli geleneksel ramazan etkinlikleriyle buluşturacak.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Ramazan ayına özel olarak düzenleyeceği etkinliklerde konserlerden tiyatro gösterilerine, Hacivat ve Karagöz gölge oyunundan meddah gösterisine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
BAŞKENT’TE RAMAZAN AYI DOLU DOLU GEÇECEK
Gençlik Parkı Büyük Sahne’de ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerde; Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Semazen gösterileri, Orta oyunu gösterileri, Tiyatro oyunları, Meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları yer alacak.
Eski ve geleneksel Ramazan günleri ve akşamlarını Başkentlilere yeniden yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e tüm Başkentlilerin dolu dolu bir Ramazan ayı geçirmesini sağlayacak.
7-14-21 ve 28 Nisan ile Kadir Gecesi’nde Hacı Bayramı-ı Veli Cami avlusunda iftar sonrası programlar düzenleyecek olan ABB’nin ücretsiz Ramazan ayı etkinlik takvimi şu şekilde olacak:
-2 NİSAN CUMARTESİ:
13.00 HARİKALAR MUTFAĞI
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-3 NİSAN PAZAR
13.00 OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL
20.30 FASIL, ORTA OYUNU, MEDDAH
21.00 SAZ SEMAİSİ VE MEHTERAN KONSERİ
-4 NİSAN PAZARTESİ
20.30 - 21.00 FASIL, ORTA OYUNU
21.00 ABDURRAHMAN TARİKÇİ KONSERİ
-5 NİSAN SALI
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-6 NİSAN ÇARŞAMBA
20.30 FASIL GÖLGE OYUNU, MEDDAH
21.00 AYŞE TAŞ KONSERİ
-7 NİSAN PERŞEMBE
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-8 NİSAN CUMA
20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ
21.00 NİDA ATEŞ KONSERİ
-9 NİSAN CUMARTESİ
13.00 ÇOCUK OYUNU (BANA BİR MASAL ANLAT)
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-10 NİSAN PAZAR
20.30 FASIL,MEDDAH, HACİVAT KARAGÖZ
21.00 SAZ SEMAİSİ VE MEHTERAN KONSERİ
-11 NİSAN PAZARTESİ
20.30 FASIL, GÖLGE OYUNU, ORTA OYUNU
21.00 TANİNİ TRİO KONSERİ
-12 NİSAN SALI
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)
-13 NİSAN ÇARŞAMBA
20.30 FASIL, ORTA OYUNU
21.00 ÇİĞDEM GÜRDAL KONSERİ
-14 NİSAN PERŞEMBE
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)
-15 NİSAN CUMA
20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ
21.00 CANAN BAŞKAYA KONSERİ
-16 NİSAN CUMARTESİ
13.00 ÇOCUK OYUNU (HARİKALAR MUTFAĞI)
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)
-17 NİSAN PAZAR
20.30 FASIL, ORTA OYUNU
21.00 ÖMER FARUK GÜNEY KONSERİ
-18 NİSAN PAZARTESİ
20.30 -FASIL, GÖLGE OYUNU, MEDDAH
21.00 FİGEN GENÇ KONSERİ
-19 NİSAN SALI
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)
-20 NİSAN ÇARŞAMBA
20.30 FASIL, ORTA OYUNU
21.00 BEKİR ÜNLÜ ATAER KONSERİ
-21 NİSAN PERŞEMBE
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-22 NİSAN CUMA 20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ
21.00 AYSUN GÜLTEKİN KONSERİ
-23 NİSAN CUMARTESİ
11.00 BANA BİR MASAL ANLAT
13.00 HARİKALAR MUTFAĞI
-24 NİSAN PAZAR
11.00 ODTÜ OYUNCULARI PETER VE WENDY
-25 NİSAN PAZARTESİ
20.30 FASIL, GÖLGE OYUNU, MEDDAH
21.00 ŞEMS TRİO KONSERİ
-26 NİSAN SALI
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-27 NİSAN ÇARŞAMBA (KADİR GECESİ)
20.30 FASIL, ORTA OYUNU
21.00 ASIM AKKUŞ VE HASAN ÖZER KONSERİ
-28 NİSAN PERŞEMBE
20.30 KENT ORKESTRASI
21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)
-29 NİSAN CUMA
20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ
21.00 YILDIRIM BUDAK KONSERİ
-30 NİSAN CUMARTESİ
13.00 ÇOCUK OYUNU (OTOBÜS DURAĞINDA 3 BENCİL)
20.30 - 21.00 KENT ORKESTRASI
21.00 - 22.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)
-1 MAYIS PAZAR (ARİFE GÜNÜ)
13.00 ÇOCUK OYUNU (HARİKALAR MUTFAĞI)
20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ
21.00 BİLAL DEMİRYÜREK KONSERİ
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.