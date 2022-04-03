Başkentlilere Özel Ramazan Etkinlikleri: Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan... İşte Ramazan ayı etkinlik takvimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Büyük Sahne’de düzenlenecek ramazan etkinliklerinde fasıldan gölge oyunlarına, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Başkentlileri “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” isimli geleneksel ramazan etkinlikleriyle buluşturacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Ramazan ayına özel olarak düzenleyeceği etkinliklerde konserlerden tiyatro gösterilerine, Hacivat ve Karagöz gölge oyunundan meddah gösterisine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

BAŞKENT’TE RAMAZAN AYI DOLU DOLU GEÇECEK

Gençlik Parkı Büyük Sahne’de ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerde; Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Semazen gösterileri, Orta oyunu gösterileri, Tiyatro oyunları, Meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları yer alacak.

Eski ve geleneksel Ramazan günleri ve akşamlarını Başkentlilere yeniden yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e tüm Başkentlilerin dolu dolu bir Ramazan ayı geçirmesini sağlayacak.

7-14-21 ve 28 Nisan ile Kadir Gecesi’nde Hacı Bayramı-ı Veli Cami avlusunda iftar sonrası programlar düzenleyecek olan ABB’nin ücretsiz Ramazan ayı etkinlik takvimi şu şekilde olacak:

-2 NİSAN CUMARTESİ:

13.00 HARİKALAR MUTFAĞI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-3 NİSAN PAZAR

13.00 OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL

20.30 FASIL, ORTA OYUNU, MEDDAH

21.00 SAZ SEMAİSİ VE MEHTERAN KONSERİ

-4 NİSAN PAZARTESİ

20.30 - 21.00 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ABDURRAHMAN TARİKÇİ KONSERİ

-5 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-6 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 FASIL GÖLGE OYUNU, MEDDAH

21.00 AYŞE TAŞ KONSERİ

-7 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-8 NİSAN CUMA

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 NİDA ATEŞ KONSERİ

-9 NİSAN CUMARTESİ

13.00 ÇOCUK OYUNU (BANA BİR MASAL ANLAT)

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-10 NİSAN PAZAR

20.30 FASIL,MEDDAH, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 SAZ SEMAİSİ VE MEHTERAN KONSERİ

-11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 FASIL, GÖLGE OYUNU, ORTA OYUNU

21.00 TANİNİ TRİO KONSERİ

-12 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-13 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ÇİĞDEM GÜRDAL KONSERİ

-14 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-15 NİSAN CUMA

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 CANAN BAŞKAYA KONSERİ

-16 NİSAN CUMARTESİ

13.00 ÇOCUK OYUNU (HARİKALAR MUTFAĞI)

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-17 NİSAN PAZAR

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ÖMER FARUK GÜNEY KONSERİ

-18 NİSAN PAZARTESİ

20.30 -FASIL, GÖLGE OYUNU, MEDDAH

21.00 FİGEN GENÇ KONSERİ

-19 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-20 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 BEKİR ÜNLÜ ATAER KONSERİ

-21 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-22 NİSAN CUMA 20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 AYSUN GÜLTEKİN KONSERİ

-23 NİSAN CUMARTESİ

11.00 BANA BİR MASAL ANLAT

13.00 HARİKALAR MUTFAĞI

-24 NİSAN PAZAR

11.00 ODTÜ OYUNCULARI PETER VE WENDY

-25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 FASIL, GÖLGE OYUNU, MEDDAH

21.00 ŞEMS TRİO KONSERİ

-26 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-27 NİSAN ÇARŞAMBA (KADİR GECESİ)

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ASIM AKKUŞ VE HASAN ÖZER KONSERİ

-28 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-29 NİSAN CUMA

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 YILDIRIM BUDAK KONSERİ

-30 NİSAN CUMARTESİ

13.00 ÇOCUK OYUNU (OTOBÜS DURAĞINDA 3 BENCİL)

20.30 - 21.00 KENT ORKESTRASI

21.00 - 22.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-1 MAYIS PAZAR (ARİFE GÜNÜ)

13.00 ÇOCUK OYUNU (HARİKALAR MUTFAĞI)

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 BİLAL DEMİRYÜREK KONSERİ