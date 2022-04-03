03 Nis 2022 - 14:31- Belediyeler G: 03 Nis 2022 - 14:32

Sincan’da Ramazan Dolu Dolu Yaşanıyor...Sanatçı Yusuf Güney ile Buluşan Sincan Halkı Keyifli Bir Akşam Yaşadı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayının manevi iklimi Sincan meydanında coşkuyla yaşanıyor. Sincan Belediyesi Kent meydanında düzenlediği etkinliklerle Ramazan akşamlarında Sincanlılara özlenen Ramazanları yeniden hatırlatıyor.

Sincan’da Ramazan Dolu Dolu Yaşanıyor...Sanatçı Yusuf Güney ile Buluşan Sincan Halkı Keyifli Bir Akşam Yaşadı! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Animasyon gösterileri, yarışmalar, sanatçılar, Tasavvuf Müziği Programları ve Dini programlar ile Sincan’da Ramazan dolu dolu geçecek. Sincan Belediyesi Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlara özlenen Ramazan akşamlarını yaşatmak için bir dizi etkinlik düzenledi. Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmaların ardından Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi.

Ramazan etkinliklerine Ankara AK Parti Milletvekili Hacı Turan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile ilçe protokolü de katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada Ramazan ayının manevi önemine değindi, “ Ramazan ayı sadece bedenimizin değil ruhumuzu da terbiye ettiğimiz bir ay. Bir yılın muhasebesini yaptığımız bir ay. Aynı zamanda paylaşma ayı. Son iki yıldır pandemi dolayısıyla Ramazanları daha mütevazı geçirmek zorunda kaldık.

İnşallah bu ramazanda Cuma ve cumartesi günleri etkinliklerle burada olacağız.  Ramazan’ın tüm İslam coğrafyasına güzellikler getirmesini temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi. Başkan Ercan Ramazan sonrasında da yaz akşamları etkinliklerle geçeceği müjdesini de verdi.

Ankara AK Parti Milletvekili Hacı Turan da “Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayıdır. Sadece oruç tutmak değil aynı zamanda nefsimizi kötülüklerden arındırdığımız bir aydır. 2 yıldır bir özlem vardı. Bizleri burada buluşturan Ramazan ayının güzelliklerini yaşatan Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan ve ekibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Yusuf Güney Sincan Kent Meydanında sahne aldı. Yusuf Güney sevilen ilahi ve şarkılarını Sincan halkı için seslendirdi. 

 

 

03 Nis 2022 - 14:31 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'yı En İyi Şekilde Temsil Edecekler... mask
Ankara'yı En İyi Şekilde Temsil Edecekler...
Büyük Çankaya Sofrasında İlk İftar! mask
Büyük Çankaya Sofrasında İlk İftar!
Altındağlı kadınlar, sertifikalarına kavuştu! mask
Altındağlı kadınlar, sertifikalarına kavuştu!
Çankaya’da "Kalpten Kalbe Bir Komedi" mask
Çankaya’da "Kalpten Kalbe Bir Komedi"
Başkentte Örnek Kampanya Yeniden...6 Milyon Tek Yürek! mask
Başkentte Örnek Kampanya Yeniden...6 Milyon Tek Yürek!
Baharda çiçekleriniz Çankaya'dan mask
Baharda çiçekleriniz Çankaya'dan
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status