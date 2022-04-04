04 Nis 2022 - 09:13- Sağlık G: 04 Nis 2022 - 09:14

Stres Yapmanın Cildimize Etkisi Nelerdir? Hangi Cilt Sorunları Stres ile Ortaya Çıkar?

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Cilt Bakım Uzmanı Elif Bulem Ünver konu hakkında bilgiler verdi. Hangi cilt sorunları stresle alakalı olarak ortaya çıkıyor? Kişinin zihinsel yapısı/kişilik özellikleri ve deri hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur.

Stres Yapmanın Cildimize Etkisi Nelerdir? Hangi Cilt Sorunları Stres ile Ortaya Çıkar? mask
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Psikolojik stres deriyi nöromediyatörler (hormonlar) aracılığıyla etkileyerek bazı deri hastalıklarına yatkınlık oluşturabileceği gibi, süregelen dermatolojik hastalıklar da kişide psikiyatrik problemlere neden olabilmektedir.

Stresle alevlendiği bilinen dermatolojik hastalıkların başlıcaları egzama, sivilce (akne), sedef hastalığı, saçkıran, ürtiker gibi süreğen hastalıklardır. Peki, cildi mutlu eden bir bakım rutini nasıl olmalı? Cilt bakımımıza önce yüzümüzü uygun temizleyici ile temizleyerek başlamalıyız.

Gün boyunca cildimizde biriken ölü deri hücreleri, yağ, makyaj partikülleri temizlenmeden sürülecek nemlendiricilerin emilimleri ve dolayısıyla etkinlikleri azalacaktır. İlk adımda cildimizi uygun temizleyici ile temizlemek ve tonikle arındırmak gerekir. İkinci adımda göz çevremizdeki koyu halkalar, morluklar ve kırışıklıklara yönelik göz çevresi bakımımızı yapmalıyız.

Üçüncü adımda cildi yumuşatmak, nemlendirmek ve gece/gündüz kremlerinin etkinliğini artırmak için güçlendirici serumlar uygulamalıyız. En son basamakta da cilt yapımıza uygun, gece ve gündüz kremlerini sürerek rutinimiz tamamlarız. Günde iki kez, sadece 2’şer dakikamızı alan bu rutinin takibi ürünlerin etkinliğini 7 kata kadar artırmaktadır.

04 Nis 2022 - 09:13 - Sağlık

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