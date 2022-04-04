04 Nis 2022 - 09:46- Yaşam G: 04 Nis 2022 - 09:47

Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı"

ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane ismi Emre Aşık'ın olaylı boşanma sürecinin ardından adı cemiyet hayatının genç ismi Melisa Özmen'le aşk dedikodularına karışmıştı.
Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı" mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kendinden 20 yaş büyük Emre Aşık'la aşk yaşadığı iddiasına ilk açıklama cemiyet hayatının yardımseverliğiyle tanınan ismi Melisa Özmen'den geldi. 3 Yıl önce Melisa Özmen'in Vaniköy'deki yalısında röportaj için bir araya gelen Emre Aşık ve Melisa Özmen'in o günlerde başlayan dostluğunun aşka dönüştüğü, hatta Melisa Özmen'in hacklenen sosyal medya hesabında Emre Aşık'la yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Kendinden 20 yaş büyük Emre Aşık'la aşk yaşadığı iddiasına ilk açıklama cemiyet hayatının yardımseverliğiyle tanınan ismi Melisa Özmen'den geldi.

Özmen yaptığı açıklamada, aşk haberinin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, "Sosyal medya hesabım çalındı, birileri benimle uğraşıyor. Mahkemeye verdim o şahısları. Çalınan hesabımda Emre Aşık'la mesajlaşmalarım görününce ortaya böyle bir iddia atılmış ama ben rahatsız oldum. Gayet normal yazışmaların aşk haberi diye ortaya atılması beni rahatsız etti. Emre beyle sadece tanışıyoruz. Bunun dışında özel bir durum yok. Olsa zaten bunu açıklamaktan herhangi bir rahatsızlık da duymam" dedi.

Konuyla ilgili Emre Aşık ise, Ortaya atılan aşk haberinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Aramızdaki herhangi bir ilişki yok" yanıtını verdi.

04 Nis 2022 - 09:46 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı" mask
Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı"
Stres Yapmanın Cildimize Etkisi Nelerdir? Hangi Cilt Sorunları Stres ile Ortaya Çıkar? mask
Stres Yapmanın Cildimize Etkisi Nelerdir? Hangi Cilt Sorunları Stres ile Ortaya Çıkar?
Kuşkonmazın Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklardan Korur? Nasıl Tüketilmeli? mask
Kuşkonmazın Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklardan Korur? Nasıl Tüketilmeli?
Baba Dizisinin Büşra'sı Özge Yağız Çok Özel Pozlar İle Gündem Oldu! mask
Baba Dizisinin Büşra'sı Özge Yağız Çok Özel Pozlar İle Gündem Oldu!
Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarabilir? El ile Muayene nedir? Nasıl Yapılır? mask
Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarabilir? El ile Muayene nedir? Nasıl Yapılır?
Dikkat! Bahar Yorgunluğu Sandığınız Aslında!… mask
Dikkat! Bahar Yorgunluğu Sandığınız Aslında!…
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status