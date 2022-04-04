Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı"

Kendinden 20 yaş büyük Emre Aşık'la aşk yaşadığı iddiasına ilk açıklama cemiyet hayatının yardımseverliğiyle tanınan ismi Melisa Özmen'den geldi. 3 Yıl önce Melisa Özmen'in Vaniköy'deki yalısında röportaj için bir araya gelen Emre Aşık ve Melisa Özmen'in o günlerde başlayan dostluğunun aşka dönüştüğü, hatta Melisa Özmen'in hacklenen sosyal medya hesabında Emre Aşık'la yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Kendinden 20 yaş büyük Emre Aşık'la aşk yaşadığı iddiasına ilk açıklama cemiyet hayatının yardımseverliğiyle tanınan ismi Melisa Özmen'den geldi.

Özmen yaptığı açıklamada, aşk haberinin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, "Sosyal medya hesabım çalındı, birileri benimle uğraşıyor. Mahkemeye verdim o şahısları. Çalınan hesabımda Emre Aşık'la mesajlaşmalarım görününce ortaya böyle bir iddia atılmış ama ben rahatsız oldum. Gayet normal yazışmaların aşk haberi diye ortaya atılması beni rahatsız etti. Emre beyle sadece tanışıyoruz. Bunun dışında özel bir durum yok. Olsa zaten bunu açıklamaktan herhangi bir rahatsızlık da duymam" dedi.

Konuyla ilgili Emre Aşık ise, Ortaya atılan aşk haberinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Aramızdaki herhangi bir ilişki yok" yanıtını verdi.