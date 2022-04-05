Köpeklerin Uzak Durması Gereken Bitkiler Nelerdir? İşte Baharda Köpeğiniz İçin Tehlikeli Olabilecek 7 Bitki!

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, köpeğinizden uzak tutmanız gereken bitkiler hakkında şu bilgileri verdi:

Ortancalar

Ortancada depolanan toksinler kalp sorunlarına neden olur. Ortancalar, ağrılı tahrişe neden olan bir bitkidir ve ciddi vakalarda potansiyel olarak ölümcüldür.

At kestanesi

At kestanesi ağaçları, eylül ayından itibaren at kestaneleri döker. Tıpkı ağacın kabuğu, yaprakları ve çiçekleri gibi, kendisi de yutulduğunda köpekler için ölümcül olabilir.

Açelya (Ormangülü)

Güzel açelyalar evcil hayvanınız için ölümcüldür. Güçlü toksisiteye sahip bu çiçeklerden sadece birkaç ağız dolusu yemesi, evcil hayvanınızın acil tıbbi müdahale gerektirmesine neden olur.

Sarmaşık

Bu bitki ölümcül değildir ancak köpeğinizde kusma, ishal ve karın krampları gibi bazı rahatsız edici semptomlar görülür. Aşırı salya, sarmaşık zehirlenmesinin bir belirtisidir.

Soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsak köpeğiniz için zararlıdır. Belirtileri; uyuşukluk, halsizlik, iştah azalması ve kırmızımsı idrar şeklinde ortaya çıkar.

Ravent (Kuzu kulağı)

Kediler ve köpekler için zehirlidir. Bu bitkinin yaprakları kusmaya, ishale ve ağızda tahrişe neden olabilir. Bitkinin sap kısmı zehirli değildir.

Nergis

Baharın gözde çiçeği nergis, hayvanlar için hafif derecede zehirlidir. Bitkinin herhangi bir kısmı veya içinde olduğu su tüketilirse, evcil hayvanınızın derisinde kızarıklıklara neden olur. Ancak etkisi birkaç saatten fazla sürmez.