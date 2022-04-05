Köpeklerin Uzak Durması Gereken Bitkiler Nelerdir? İşte Baharda Köpeğiniz İçin Tehlikeli Olabilecek 7 Bitki!

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, köpeğinizden uzak tutmanız gereken bitkiler hakkında şu bilgileri verdi:
Ortancalar
Ortancada depolanan toksinler kalp sorunlarına neden olur. Ortancalar, ağrılı tahrişe neden olan bir bitkidir ve ciddi vakalarda potansiyel olarak ölümcüldür.
At kestanesi
At kestanesi ağaçları, eylül ayından itibaren at kestaneleri döker. Tıpkı ağacın kabuğu, yaprakları ve çiçekleri gibi, kendisi de yutulduğunda köpekler için ölümcül olabilir.
Açelya (Ormangülü)
Güzel açelyalar evcil hayvanınız için ölümcüldür. Güçlü toksisiteye sahip bu çiçeklerden sadece birkaç ağız dolusu yemesi, evcil hayvanınızın acil tıbbi müdahale gerektirmesine neden olur.
Sarmaşık
Bu bitki ölümcül değildir ancak köpeğinizde kusma, ishal ve karın krampları gibi bazı rahatsız edici semptomlar görülür. Aşırı salya, sarmaşık zehirlenmesinin bir belirtisidir.
Soğan ve sarımsak
Soğan ve sarımsak köpeğiniz için zararlıdır. Belirtileri; uyuşukluk, halsizlik, iştah azalması ve kırmızımsı idrar şeklinde ortaya çıkar.
Ravent (Kuzu kulağı)
Kediler ve köpekler için zehirlidir. Bu bitkinin yaprakları kusmaya, ishale ve ağızda tahrişe neden olabilir. Bitkinin sap kısmı zehirli değildir.
Nergis
Baharın gözde çiçeği nergis, hayvanlar için hafif derecede zehirlidir. Bitkinin herhangi bir kısmı veya içinde olduğu su tüketilirse, evcil hayvanınızın derisinde kızarıklıklara neden olur. Ancak etkisi birkaç saatten fazla sürmez.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.