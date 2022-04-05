Ergoterapi, Otizmli Çocukların Bağımsızlığını Hedefliyor! Ergoterapi Nedir Ne İşe Yarar?

Otizmli çocukların güncel yaşama adapte olmalarını ve onların kimseye bağımlı olmadan hareket etmesini amaçlayan ergoterapi uygulamaları, çocuğun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Ergoterapi uygulamaları ile öz bakım, duyusal ve oyun becerileri ile denge, koordinasyon ve vücut farkındalığı geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. Uzmanlar, ergoterapi sürecinde aile desteğinin de önemine işaret ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, Otizm ve ergoterapi konusunda değerlendirmede bulundu.

Günlük yaşama adapte olmaları amaçlanıyor

Ergoterapinin temel amacının bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak olduğunu kaydeden Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, “Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirmek için aktiviteyi ya da çevreyi, kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşmaya çalışmaktadırlar. Otizmli çocukların da günlük yaşamda uyum sağlayamadığı durumlara adaptif süreçler oluşturmak için ergoterapi önemli bir yer kaplar.” diye konuştu.

Duyusal beceriler ve öz bakım becerileri geliştirilebilir

Ergoterapi uygulamalarının otizmli çocukların gelişimine çeşitli katkılarda bulunduğunu ifade eden Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, şunları söyledi:

“Otizmli çocuğun duyusal özelliklerini belirleyip duyusal becerilerini geliştirerek çocuğa uygun davranışlar öğretilebilir. Otizmli çocukların regülasyonunun desteklenmesi için katkıları vardır.

Öz bakım becerileri desteklenerek günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırılması için çalışılır. Otizmli çocukta denge, koordinasyon, vücut farkındalığı ve oyun becerilerinin geliştirilmesi ile sosyal etkileşimi sağlanır. Algısal motor becerilerin desteklenmesi ile duyuların algı ile olan ilişkinin sağlanması desteklenebilir.

Bu destek dikkat, konuşma, uzaysal görsel algı, el göz koordinasyonu becerilerini aktif kullanmasına yardımcı olacaktır. Bunlara eşlik eden, kıyafet seçimleri, saç taramada zorluk, tırnak kestirmede zorluk, temastan hoşlanamama, zaman yönetimi problemleri, yeme ile ilgili problemlerde de müdahalelerimiz olmaktadır.

Tüm bunlar ele alındığında ergoterapinin otizmli çocukların gelişimini destekleme yönünde çok fazla katkısı bulunmaktadır. Ancak bu katkılar otizmli çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme ile bireye özgü belirlenmesi gerekmektedir.”

Otizmli çocuklarda ergoterapi müdahalelerinin her yaş grubunda destekleyici oldupunu vurgulayan Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, ancak her zaman erken müdahalenin daha etkili olduğunu vurguladı.

Ailenin desteği çok önemli

Aile ve çocuk için problem olan basamakların belirlenip en erken zamanda çalışmalara başlanmasının önemine işaret eden Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, “Aile, terapi sürecinde önemli bir rol oynar. Ev düzenlemeleri ve aile desteği ile çocuğun bağımsız günlük yaşam aktivitelerine katılmasını, sosyal iletişimini güçlendirmeyi amaçlamaktayız.”diye konuştu.

Ergoterapi otizmli çocuğun bağımsızlığını hedeflemektedir

Ergoterapi uygulamalarıyla otizmli çocukların günlük hayata adapte olmaları konusunda onlara önemli avantajlar sağlanabileceğini de kaydeden Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, “Günlük hayatın neredeyse her evresinde yürütücü işlevler vardır. Her birey farkına varmadan bunları gerçekleştirir.

Ancak otizmli çocuk bu yürütücü işlevleri kullanabilmekte problem yaşayabilmektedir. Ergoterapi uygulamaları çocuğun günlük hayata adapte olmasına yardımcı olmak için vardır. Ergoterapinin bir çocuğa sağlayacağı en büyük avantaj, kazanabileceği maksimum seviye de bağımsızlıktır. Bu bağımsızlık ile günlük yaşama daha hazır hale gelmesini amaçlamaktayız.” diye konuştu.

Kişiselleştirilmiş terapi programı uygulanıyor

Otizmli çocuğun kapsamlı değerlendirmesine göre belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ergoterapi uygulamalarının gerçekleştirildiğini söyleyen Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, “Ergoterapi uygulamaları, duyu bütünleme terapisi, günlük yaşam aktiviteleri, iletişim ve etkileşim temelli müdahale ve aile temelli terapi ve iş birliği şeklinde gerçekteştirilebilir. Bu müdahale programı çocuğa göre planlanmış ve kişiselleştirilmiş bir terapi programıdır.” dedi.

Oyun ile öğrenme daha kolay ve anlaşılır oluyor

Tüm çocuklarda olduğu gibi otizmli çocuklarda da oyunun önemli bir yerde olduğunu kaydeden Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, “Oyun ile öğrenme daha keyifli, daha kolay ve daha anlaşılır olmaktadır. Oyunun sıkıcılığı yoktur ve süreklilik sağlamak daha keyiflidir. Oyunun içine gelişim basamakları eklenerek oynarken öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunulur.” diyerek sözlerini tamamladı.