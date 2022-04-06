Pursaklar’da Çocuklar Yaşayarak Öğreniyor!

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’de, ilkokul öğrencilerine yönelik ‘‘Toprak, tohum, çiçek, bitki nedir?’’ dersi verilmeye başlandı.

Yeni nesil çocukların şehir ortamında doğayla doğrudan bağ kurma imkânı sunan Endemik Vadi’de çocuklar, aldıkları doğrudan eğitimlerle gelişim sağlarken, endemik bitki ve endemik hayvanlarla vakit geçirmenin de keyfine varıyor.

‘‘Çocuklarımız, hem öğreniyor hem de kendi ata domatesi tohumlarını saksılara ekiyor’’

Endemik Vadi’de çocukların eğitim alırken aynı zamanda toprakla içli dışlı olacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile planladığımız takvim dâhilinde ilkokul öğrencilerimize Endemik Vadi’de toprak, tohum, çiçek, bitki nedir?” dersi vermeye başladık.

Çocuklarımız, almış oldukları derslerle hem öğreniyor, hem de kendi ata domatesi tohumlarını saksılara ekiyor. Ayrıca burada çocuklarımız, doğaya vakit ayırmanın keyfine varırken, tohumları toprakla buluşturmanın da mutluluğunu yaşıyor’’ dedi.