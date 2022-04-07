Muğla'da 'Rally Bodrum' İçin Geri Sayım Başladı...

MUĞLA (İGFA) - Ralli heyecanı, geçen yıl olduğu gibi organizasyon sponsorlarından Oasis Bodrum'daki sergi ve söyleşi ile başlayacak. Aralarında Serdar Bostancı ve Kemal Gamgam gibi şampiyon pilotların da otomobillerinin yer aldığı ‘Efsane Ralli Otomobilleri Sergisi’ 11-15 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek.

Şampiyon ralli pilotları BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı, Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu, GP Garage My Team takımından Erkan Güral ve historic klasmanı pilotlarından Kemal Gamgam da 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severlerle bir araya gelecek.

Geçen yıl düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak.

Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın tamamına genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde Bodrum’un tüm güzelliklerini sergileyen 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek yarışacak.