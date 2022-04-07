Kenan Doğulu'dan 'Yaramızda Kalsın'

İSTANBUL (İGFA) - Kenan Doğulu, "Yalnızlığın Ezgisi", "Yaramızda Kalsın", "Hırka", "Kibrit", "İntihaşk" gibi milyonlarca dinleyiciye ulaşan unutulmaz şarkılara imza atan Onur Can Özcan anısına hazırlanan "Söz müzik Onur Can Özcan" projesinin beşinci teklisi “Yaramızda Kalsın”ı seslendirdi.

Sancılı bir aşk hikayesinin bitişini anlatan “Yaramızda Kalsın”, başarılı sanatçı Kenan Doğulu’nun yorumuyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz ve müziği Onur Can Özcan’a ait olan şarkının yeni düzenlemesi Ozan Doğulu tarafından yapıldı. Kenan Doğulu’nun muhteşem sesi ve Ozan Doğulu’nun düzenlemesiyle yepyeni bir ruh kazanan şarkıda başarılı müzisyen Coşkun Karademir kopuz çaldı.

Kenan Doğulu, Onur Can Özcan’ın kaybı için duyduğu üzüntüyü “Çok genç yaşında aramızdan ayrıldı. Çok büyük bir kabiliyet ve güzel kalpli bir insandı. Maalesef henüz yazamadığı şarkılarını hiç duyamayacağız ama yaptıklarını hep yaşatacağız…” sözleriyle dile getirdi.