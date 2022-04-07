Konut Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekli? Tapu Kaydı, Ruhsat, İpotek...!

Konut satın alırken tapu kaydından ruhsatına, ipotekli olup olmadığından cephesine kadar birçok faktöre dikkat etmek, sonrasında herhangi bir problemle karşılaşmamak adına büyük önem taşıyor.

Satın alınacak konutun güvenilir bir şirketten alındığına emin olunması, bu noktada şirketin daha önce yapmış olduğu projelerin incelenmesi gerekiyor. Evin semti, bölgesi, gelişme potansiyeli gibi konulara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, konut almanın püf noktalarını açıkladı.

Büyük yatırımlarla sahip olunabilen, belki de kimilerimiz için bir ömür birikim yapılarak alınabilen konutları seçerken ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına dikkat edilmesi gereken çok sayıda faktör bulunuyor. Tapu kaydından ruhsatına, ipotek durumundan cephesine kadar birçok konunun titizlikle incelenmesi gerekiyor. Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, konut alırken göz ardı edilmemesi gereken püf noktalarını açıkladı.

Satın alacağınız konutun tapu kaydını, ruhsatını ve deprem riskini sorgulayın

Konut satın almadan önce Tapu Müdürlüğü’ne gidilmesinin faydalı olacağını açıklayan Erdinç Tunç, “Böylece satın alınacak evin DASK poliçesini görebilir, vergi borcunun olup olmadığını sorgulayabilir ve iskan ruhsatını inceleyebilirsiniz. Tüm bu hususlar ilerde bir sorunla karşılaşılmaması adına oldukça önemli. İster sıfır bir projeden ister halihazırda satışta olan bir evi satın alırken haciz ve ipotek konusunu da araştırmak gerekir. Çünkü üzerinde ipotek bulunan sıfır daire, müteahhitin borçları nedeniyle yeniden satılabilir.” şeklinde konuştu.

Güvendiğiniz şirketleri tercih edin

Satın alınacak konutun güvenilir bir şirketten alındığına emin olunması gerektiğini vurgulayan Tunç, “Bu noktada şirketin daha önce hayata geçirdiği projelerinin detaylı olarak incelenmesinde fayda var. Ayrıca şirket hakkında araştırma yaparak şirket hakkındaki yorumları görebilir ve başladığı projeyi bitirmemiş ya da taahhütlerini yerine getirmeyerek proje sakinlerini mutsuz etmiş şirketlerden uzak durabilirsiniz.” dedi.

Evin cephesi ve gerçek metrekaresi de önemli

Satın alınan evin söylenen ve gerçekte olan metrekareleri arasında fark olup olmadığının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Tunç, “Bir evin satış brütü, daire brütü, daire net alanı gibi farklı alan tanımlamaları olur. Bu noktada bir sürprizle karşılaşmamak için hangi tanıma göre olan alandan satın alma yapacağınızı iyi anlamalısınız.

Dairenizi hangi cephede tercih edeceğiniz de önemli. Güney cepheler sıklıkla tercih edilmekle birlikte yazın fazla güneş alabiliyor. Burada bir cephenin diğerinden daha iyi ya da kötü olmasından ziyade tercihler devreye giriyor.” diye konuştu.

Evinizin bölgesi onun değerini artırır

Satın alınması düşünülen evin semti, bölgesi ve gelişme potansiyeli gibi konularının da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdinç Tunç; “Konutun konumu, toplu ulaşım imkanları ve sosyal yaşam alanlarına yakınlığı gibi imkanlar evin değerini de etkiler. Örneğin havalimanına yakın bir eviniz varsa değeri de o yönde artacaktır.

Site içinde bir ev almayı planlıyorsanız yönetim planını inceleyerek, ortalama aidat bedelleri ve aidatın içine nelerin dahil olduğunu öğrenmelisiniz. Ev satın alırken tüm bu anlattıklarıma ek olarak daha birçok faktörün bulunduğunu belirtmek isterim. Bu noktada güvenilir kaynaklardan iyi bir araştırma yapılarak ev alınması çok mühim.” diyerek sözlerini tamamladı.