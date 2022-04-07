07 Nis 2022 - 11:25- Gündem G: 07 Nis 2022 - 11:26

6 Ülkenin Savunma Bakanları 'Rusya-Ukrayna' İçin Toplandı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da yer aldığı 6 ülkenin Savunma Bakanı, video telekonferans toplantısı yaptı. Bakan Akar, Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

6 Ülkenin Savunma Bakanları 'Rusya-Ukrayna' İçin Toplandı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı video telekonferans toplantısı düzenledi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır." diye konuştu.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dâhil Karadeniz’de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir.

Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur." ifadelerini kullandı.

07 Nis 2022 - 11:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
'Halk Eğitim' Merkezlerine İlgi Her Ay Artıyor! mask
'Halk Eğitim' Merkezlerine İlgi Her Ay Artıyor!
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi mask
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi
Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi! mask
Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi!
"ATAK" Filipinler'de Uçacak! mask
"ATAK" Filipinler'de Uçacak!
Türk Baklavası Free Fire Oyunu’na Ödül Olarak Eklendi! mask
Türk Baklavası Free Fire Oyunu’na Ödül Olarak Eklendi!
"Kız Kardeşim" Kadınlarına Destek İkiye Katlandı! Hedef 700 Bin Kadına Ulaşmak... mask
"Kız Kardeşim" Kadınlarına Destek İkiye Katlandı! Hedef 700 Bin Kadına Ulaşmak...
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status