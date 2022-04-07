07 Nis 2022 - 11:35- Belediyeler G: 07 Nis 2022 - 11:36

Başkan Ertuğrul Çetin’den Öğrencilere Gece Yarısı Sürprizi...

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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yakın zamanda hizmete açılan Saray Millet Kıraathanesinde, sahur vaktine kadar sınavlara hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin’den Öğrencilere Gece Yarısı Sürprizi... mask
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Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların ve gençlerin sessiz ve sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için hayata geçirdikleri Saray Millet Kıraathanesinde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Sınav hazırlığında olan gençlerle kısa süre sohbet ederek moral veren Başkan Ertuğrul Çetin, sahur vaktine kadar gençlerin zinde kalmaları için çay ve çorba ikram ettiklerini belirtti. 

‘‘Hedeflerine ulaşmak için geç saatlere kadar ders çalışan kardeşlerimi tebrik ediyorum’’

Geleceği imar edecek olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Millet Kıraathanelerimizde gecenin geç saatlerine kadar büyük bir özveriyle sınavlara hazırlanan genç kardeşlerimizi ziyaret ettik.

Gençlerimiz harıl harıl ders çalışırken, belediye olarak bizlerde çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Hedeflerine ulaşmak için geç saatlere kadar ders çalışan kardeşlerimi tebrik ediyorum’’ dedi.

07 Nis 2022 - 11:35 - Belediyeler

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