Başkan Ertuğrul Çetin’den Öğrencilere Gece Yarısı Sürprizi...

Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların ve gençlerin sessiz ve sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için hayata geçirdikleri Saray Millet Kıraathanesinde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.
Sınav hazırlığında olan gençlerle kısa süre sohbet ederek moral veren Başkan Ertuğrul Çetin, sahur vaktine kadar gençlerin zinde kalmaları için çay ve çorba ikram ettiklerini belirtti.
‘‘Hedeflerine ulaşmak için geç saatlere kadar ders çalışan kardeşlerimi tebrik ediyorum’’
Geleceği imar edecek olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Millet Kıraathanelerimizde gecenin geç saatlerine kadar büyük bir özveriyle sınavlara hazırlanan genç kardeşlerimizi ziyaret ettik.
Gençlerimiz harıl harıl ders çalışırken, belediye olarak bizlerde çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Hedeflerine ulaşmak için geç saatlere kadar ders çalışan kardeşlerimi tebrik ediyorum’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.